Польша создаст фонд для возмещения за побочные эффекты от вакцины против Covid-19

В Польше правительство создаст фонд, который будет выплачивать компенсацию всем лицам, у которых были обнаружены побочные последствия после прививки вакциной против коронавируса.

Об этом заявил представитель правительства Петр Мюллер.

— Согласно Национальной программы вакцинации будет создан специальный фонд, который будет выплачивать вероятные возмещения, если они будут необходимы в случае негативных последствий вакцинации, — сообщил Мюллер.

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По его словам, побочные последствия вакцины против коронавируса, согласно медицинской документации, минимальны. Но чтобы обеспечить возможность возмещения в случае претензий граждан после вакцинации будет предусмотрены соответствующие средства в бюджете государства.

Старт вакцинации от корона вируса в Польше состоялся 27 декабря. В страну завезли две партии вакцины компании Pfizer общим количеством 310 тыс. доз.

Европа начала массовое вакцинирование

В странах ЕС началась кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса.

Это стало возможным после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейская комиссия позволили немецко-американскую вакцину Pfizer и BioNTech. Сейчас лекарственное средство доставлено во все 28 стран-членов Евросоюза, их развозят по регионам.

Германия, Италия, Венгрия, Чехия, Испания уже начали вакцинировать людей от коронавируса.

Источник: TVP.INFO