Польща створить фонд для відшкодувань за побічні ефекти від вакцини проти Covid-19

У Польщі уряд створить фонд, який виплачуватиме компенсацію усім особам, у яких були виявлені побічні наслідки через щеплення вакциною проти коронавірусу.

Про це заявив речник уряду Петр Мюллер.

– Відповідно до Національної програми щеплення буде створено спеціальний фонд, який виплачуватиме ймовірні відшкодування, якщо вони будуть необхідними у разі негативних наслідків вакцинації, – повідомив Мюллер.

Читайте: В Іспанії вестимуть реєстр осіб, які відмовились робити вакцину проти Covid-19

За його словами,побічні наслідки від вакцини проти коронавірусу, згідно з медичною документацією, мінімальні. Але щоб забезпечити можливість відшкодування у разі претензій громадян після вакцинації буде передбачено відповідні кошти у бюджеті держави.

Старт вакцинації від корона вірусу у Польщі відбувся 27 грудня. До країни завезли дві партії вакцини компанії Pfizer загальною кількістю 310 тис. доз.

Європа розпочала масове вакцинування

У країнах ЄС розпочалася кампанія з масової вакцинації населення від коронавірусу.

Це стало можливим після того, як Європейське агентство з лікарських засобів та Європейська комісія дозволили німецько-американську вакцину Pfizer та BioNTech. Наразі лікарський засіб доставлено в усі 28 країн-членів Євроспільноти, їх розвозять по регіонах.

Німеччина, Італія, Угорщина, Чехія, Іспанія вже розпочали вакцинувати людей від коронавірусу.

Джерело: TVP.INFO