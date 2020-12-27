Делают прививки в прямом эфире. В ЕС начали массовую вакцинацию от Covid-19

В странах ЕС начинается кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса. Об этом еще неделю назад заявили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это стало возможным после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейская комиссия разрешили немецко-американскую вакцину Pfizer и BioNTech. Сейчас лекарственное средство доставлено во все 28 стран-членов Евросоюза, их развозят по регионам.

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В Германии первыми препараты поступили в земле Саксонии-Анхальт, там лекарства ввели 100-летней женщине. Далее вакцину получил дом престарелых в Берлине. Прививки немцы сначала делают всем, кто старше 80 лет и работникам медицинской сферы.

А вот одной из первых в Италии вакцинировали медсестру. Девушка призвала итальянцев последовать ее примеру.

Почти 5 тыс. доз вакцины получила и Венгрия. Лекарства развозят пятью городами страны. Первые на вакцинацию — врачи.

В Чехии программу вакцинации начал премьер-министр страны Андрей Бабиш. Ему ввели препарат в военном госпитале Праги и транслировали событие на всю страну.

В целом во всех странах Евросоюза стартовала массовая вакцинация населения. Каждое государство само решает кого прививать первыми, некоторые страны, как Германия, Испания и Франция первыми в очереди поставили пожилых людей.

А вот Польша, Италия, Чехия введут препарат сначала медикам. Вакцины должно хватить на 450 млн человек в ЕС.

Между тем руководители европейских государств предостерегают, что на фоне старта прививки, возрос риск мошенничества. В сети уже появились объявления преступников о продаже якобы вакцины от Covid-19. В Европоле призывают не реагировать на предложения в интернете.

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