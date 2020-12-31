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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В Италии до апреля планируют вакцинировать от Covid-19 четверть населения

В Италии планируют в течение следующих трех месяцев вакцинировать от коронавируса 10-15 млн своих жителей.

Об этом сообщил премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

— До апреля 2021 года мы должны вакцинировать от 10 до 15 млн человек, — сказал Конте.

По словам премьера, сначала в Италии получат вакцины 1,8 млн врачей, медсестер, сотрудников и резидентов заведений длительного ухода.

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Вторыми в очереди будут 4,4 млн человек старше 80 лет, далее — 13,4 млн граждан Италии в возрасте от 60 до 79 лет. После этого будут вакцинировать 7,4 млн людей, имеющих одно хроническое заболевание.

Национальный план вакцинации против коронавируса итальянские власти приняли еще 2 декабря. Согласно этому документу, после приоритетных категорий граждан, прививки против Covid-19 будут делать учителям, заключенным и сотрудникам учреждений ограничения свободы. После этого будут вакцинировать остальное население Италии.

В Италии кампания по прививкам вакциной против коронавируса началась 27 декабря.

Новый штамм коронавируса в Италии

Первый случай инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса в Италии обнаружили 21 декабря.

Инфицированный гражданин и его партнер несколько дней назад вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино. Сейчас они находятся на самоизоляции. На карантин также поместили членов их семей, которые с ними контактировали.

Источник: Синьхуа

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