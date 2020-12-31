В Італії до квітня планують вакцинувати від Covid-19 чверть населення

В Італії планують упродовж наступних трьох місяців вакцинувати від коронавірусу 10-15 млн своїх жителів.

Про це повідомив прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

– До квітня 2021 року ми повинні мати змогу вакцинувати від 10 до 15 млн людей, – сказав Конте.

За словами прем’єра, спершу в Італії отримають вакцини 1,8 млн лікарів, медсестер та співробітників і резидентів закладів тривалого догляду.

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Другими у черзі будуть 4,4 млн осіб віком понад 80 років, далі – 13,4 млн громадян Італії віком від 60 до 79 років. Після цього вакцинуватимуть 7,4 млн людей, які мають одне хронічне захворювання.

Національний план вакцинування проти коронавірусу італійська влада ухвалила ще 2 грудня. Згідно з цим документом, після пріоритетних категорій громадян, щеплення проти Covid-19 робитимуть вчителям, в’язням та співробітникам закладів обмеження волі. Після цього вакцинуватимуть решту населення Італії.

В Італії кампанія зі щеплення вакциною проти коронавірусу розпочалася 27 грудня.

Новий штам коронавірусу в Італії

Перший випадок інфікування новим штамом мутованого коронавірусу в Італії виявили 21 грудня.

Інфікований громадянин і його партнер декілька днів тому повернулися з Великої Британії через римський аеропорт Фьюмічіно. Нині вони перебувають на самоізоляції. На карантин також помістили членів їх сімей, які з ними контактували.

Джерело: Сіньхуа