В Казахстане отменили смертную казнь после длительного моратория.

Президент государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, принятый Генассамблеей ООН 15 декабря 1989 года.

Все страны, который утверждают документ, обязуются не применять высшую форму наказания. Сообщение о его ратификации в Казахстане появилось на сайте главы государства 2 января 2021 года.

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В Казахстане 17 лет действовал мораторий на смертную казнь. В стране еще с 2003 года указом главы государства приостановили применение наивысшей формы наказания, однако суды продолжали приговаривать людей к смерти в исключительных случаях, например, за террористические акты.

К Протоколу Казахстан присоединился еще в сентябре 2020 года. В стране сохраняется смертная казнь лишь в военной время за особо тяжкие преступления военного характера.

Смертная казнь в мире

В ряде стран мира продолжает действовать эта высшая форма наказания.

Например, в декабре в Японии мужчину приговорили к смертной казне за убийство девятерых человек.

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