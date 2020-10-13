Бангладеш вводит смертную казнь за изнасилование

Правительство Бангладеш хочет ввести смертную казнь за насилие. Соответствующую поправку уже внесли в законодательство, ожидают только ее подписания президентом Абдуллой Хамидом.
Такое решение было принято в результате нескольких недель протестов против сексуального насилия в стране.
Люди решили начать митинги после распространения видео, где несколько мужчин насилуют одну женщину.
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Ранее наибольшей степенью наказания за такое преступление было пожизненное заключение.
По данным бангладешской организации по защите прав женщин, в 2020 году в стране изнасиловали около 975 лиц женского пола.
В США возобновили смертную казнь на федеральном уровне
Генпрокурор США Уильям Барр принял решение вынести смертные приговоры четырем гражданам. Такую меру наказания им присудили за убийства детей.