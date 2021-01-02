У Казахстані скасували смертну кару після тривалого мораторію.

Президент держави Касим-Жомарт Токаєв підписав закон Про ратифікацію Другого Факультативного Протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ухвалений Генасамблеєю ООН 15 грудня 1989 року.

Усі країни, який затверджують документ, зобов’язуються не застосовувати найвищу форму покарання. Повідомлення про його ратифікацію у Казахстані з’явилося на сайті очільника держави 2 січня 2021 року.

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У Казахстані 17 років діяв мораторій на смертну кару. У країні ще з 2003 року указом очільника держави призупинили застосування найвищої форми покарання, однак суди продовжували засуджувати людей до смерті у виняткових випадках, наприклад, за терористичні акти.

До Протоколу Казахстан доєднався ще у вересні 2020 року. У країні зберігається смертна кара лише у військовій час за особливо тяжкі злочини військового характеру.

Смертна кара у світі

У низці країн світу продовжує діяти ця найвища форма покарання.

Наприклад, у грудні у Японії чоловіка засудили до смертної кари за вбивство дев’ятьох осіб.

Детальніше про застосування смертної кари у світі читайте на Фактах ICTV.