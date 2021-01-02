Прививки от Covid-19 сделали 10,8 млн человек в 29 странах мира

По состоянию на 2 января прививки от коронавируса сделали уже 10,8 млн человек в мире. Сейчас вакцинация проходит в 29 странах.

Лидерами по количеству прививок являются Китай (4,5 млн) и Соединенные Штаты Америки (3,5 млн). Массовая вакцинация населения в США началась еще в середине декабря. Более 3 млн доз препарата использовали для 1,1% граждан.

Сейчас в мире зарегистрировано препараты от четырех производителей:

немецко-английской Pfizer-BioNTech;

Moderna (США);

AstraZeneca Plc (Великобритания);

Sinopharm (Китай).

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Побочные эффекты от прививки

Финляндия сообщила о побочных эффектах от вакцины. Сейчас симптомы зафиксировали только у одного пациента, поэтому детали не разглашаются.

Если такая реакция будет наблюдаться как минимум в пяти человек, страна объявит все детали. Подробнее о вакцинации в Финляндии читайте на Фактах ICTV.