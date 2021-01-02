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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Щеплення від Covid-19 зробили 10,8 млн людей у 29 країнах світу

Станом на 2 січня щеплення від коронавірусу зробили уже 10,8 млн осіб у світі. Наразі вакцинація проходить у 29 країнах.

Лідерами за кількістю щеплень є Китай (4,5 млн) та Сполучені Штати Америки (3,5 млн). Масова вакцинація населення у США розпочалася ще в середині грудня. Понад 3 млн доз препарату використали для 1,1% громадян.

Наразі у світі зареєстровано препарати від чотирьох виробників:

  • німецько-англійська Pfizer-BioNTech;
  • Moderna (США);
  • AstraZeneca Plc  (Велика Британія)
  • Sinopharm (Китай).

Читайте: Постачання до України китайської Covid-вакцини: що буде, якщо речовину не затвердять

Побічні ефекти від щеплення

Фінляндія повідомила про побічні ефекти від вакцини. Наразі симптоми зафіксували лише в одного пацієнта, тому деталі не розголошують.

Якщо така реакція буде спостерігатися як мінімум у п’яти осіб, країна оголосить всі деталі. Детальніше про вакцинацію у Фінляндії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Bloomberg

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