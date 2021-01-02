В Израиле временно прекратят запись людей на вакцинацию

В Израиле прекратят запись людей на вакцинацию от коронавируса. Власти опасаются, что препарата не хватит, чтобы сделать повторную прививку тем, кто его уже получил.

В планах Израиля — реализовать второй этап вакцинации, а затем начать первый для остального населения.

Сейчас страна является лидером по количеству прививок на 100 человек населения. Из 100 граждан, в соответствии с расчетом, 11,5 получили укол.

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Сколько людей в мире сделали прививки от Covid-19

По состоянию на 2 января 2021 года 10,8 млн человек сделали прививки от Covid-19. Сейчас массовая вакцинация граждан проходит в 29 странах мира.

Больше доз вакцины было потрачено в Китае и США. Подробнее о массовой вакцинации населения читайте на Фактах ICTV.

Источник: Time of Israel