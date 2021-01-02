Судороги, сыпь и затрудненное дыхание — в Мексике врачу стало плохо после вакцинации

В Мексике женщину-врача госпитализировали в больницу с высыпаниями на коже, судорогами и затрудненным дыханием.

Накануне ей сделали укол препаратом фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Медики поставили диагноз — энцефаломиелит (острое заболевание головного и спинного мозга, — Ред.).

Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что у женщины была аллергическая реакция. Они подчеркнули, что во время испытаний не было зафиксировано влияния вакцины на заболевания мозга.

Читайте: Прививки от Covid-19 сделали 10,8 млн человек в 29 странах мира

Побочные эффекты от вакцины

Финляндия сообщила о побочных эффектах после прививки. Сейчас их зафиксировали только у одного пациента, поэтому детали не разглашаются.

Однако, если количество жертв увеличится, будут обнародованы все симптомы.