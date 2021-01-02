В Ізраїлі тимчасово припинять запис людей на вакцинацію

В Ізраїлі припинять запис людей на вакцинацію від коронавірусу. Влада побоюється, що препарату не вистачить, щоб зробити повторне щеплення тим, хто його вже отримав.

У планах Ізраїлю – реалізувати другий етап вакцинації, а потім розпочати перший для решти населення.

Наразі країна є лідером за кількістю вакцинованих на 100 осіб населення. Зі 100 громадян, відповідно до розрахунку, 11,5 отримали щеплення.

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Скільки людей у світі зробили щеплення від Covid-19

Станом на 2 січня 2021 року 10,8 млн осіб зробили щеплення від Covid-19. Наразі масова вакцинація громадян триває у 29 країнах світу.

Найбільше доз вакцини було витрачено у Китаї та США. Детальніше про масову вакцинацію населення читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Time of Israel