В Ізраїлі тимчасово припинять запис людей на вакцинацію

В Ізраїлі припинять запис людей на вакцинацію від коронавірусу. Влада побоюється, що препарату не вистачить, щоб зробити повторне щеплення тим, хто його вже отримав.
У планах Ізраїлю – реалізувати другий етап вакцинації, а потім розпочати перший для решти населення.
Наразі країна є лідером за кількістю вакцинованих на 100 осіб населення. Зі 100 громадян, відповідно до розрахунку, 11,5 отримали щеплення.
Читайте: Судоми, висипи та ускладнене дихання – у Мексиці лікарю стало зле після вакцинації
Скільки людей у світі зробили щеплення від Covid-19
Станом на 2 січня 2021 року 10,8 млн осіб зробили щеплення від Covid-19. Наразі масова вакцинація громадян триває у 29 країнах світу.
Найбільше доз вакцини було витрачено у Китаї та США. Детальніше про масову вакцинацію населення читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Time of Israel