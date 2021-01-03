PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

В Иране повесили трех человек по обвинению в терроризме и убийствах

В Иране повесили двух человек по обвинению в террористических актах и ​​еще одного за убийство и вооруженное ограбление.

Их казнили утром 3 января в провинции Систан-Белуджистан.

Двух мужчин идентифицировали как Хассана Дехвари и Элиаса Каландарзехи. Их арестовали в апреля 2014 года после того, как нашли у них якобы большое количество взрывчатых веществ и оружие.

Читайте: Бангладеш вводит смертную казнь за изнасилование

Мужчин обвинили в похищениях, организации взрывов, убийстве сотрудников безопасности служб и гражданских, а также в сотрудничестве с суннитскими экстремистскими группировками Джейш аль-Адль.

Третьего казненного звали Омид Махмудзехи. Его обвинили в ограблении с применением оружия и убийстве гражданских.

Иран занимает лидирующие позиции среди стран, где применяют смертную казнь. В 2019 году власти казнили 251 человека.

Отмена смертной казни в Казахстане

В Казахстане отменили смертную казнь после длительного моратория.

В Казахстане 17 лет действовал мораторий на смертную казнь. В стране еще с 2003 года указом главы государства приостановили применение наивысшей формы наказания, однако суды продолжали приговаривать людей к смерти в исключительных случаях, например, за террористические акты.

Источник: Радио Свобода

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка