В Ірані повісили трьох людей за звинуваченнями в тероризмі і вбивствах

В Ірані повісили двох людей за звинуваченням у терористичних актах і ще одну за вбивство і збройне пограбування.

Їх стратили вранці 3 січня у провінції Сістан-Белуджистан.

Двох чоловіків ідентифікували як Хассана Дехварі та Еліаса Каландарзехі. Їх заарештували в квітні 2014 року після того, як знайшли у них нібито велику кількість вибухових речовин і зброю.

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Чоловіків звинуватили у викраденнях, організації вибухів, вбивстві співробітників безпекових служб і цивільних, а також у співпраці із суннітським екстремістським угрупованням Джейш аль-Адль.

Третього страченого звали Омід Махмудзехі. Його звинуватили в пограбуванні із застосуванням зброї та вбивстві цивільних.

Іран займає лідируючі позиції серед країн, де застосовують смертну кару. У 2019 році влада стратила 251 людину.

Скасування смертної кари у Казахстані

У Казахстані скасували смертну кару після тривалого мораторію.

У Казахстані 17 років діяв мораторій на смертну кару. У країні ще з 2003 року указом очільника держави призупинили застосування найвищої форми покарання, однак суди продовжували засуджувати людей до смерті у виняткових випадках, наприклад, за терористичні акти.