Великобритания начинает вакцинацию препаратом AstraZeneca

4 января 2021 года Великобритания начинает массовую вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вакцина будет введена пациентам в небольшом количестве больниц в Соединенном королевстве.

Сначала вакцину получат два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, в Мидлендсе и Оксфорде.

В общем препарат будет доступен в более чем 700 пунктах вакцинации.

В конце декабря Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее безопасной и эффективной.

А вот в США вакцину от коронавируса разработки AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года. Сейчас она там находится на третьем этапе испытаний .

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Мутация вируса

14 декабря в Минздраве Британии объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у предшественника.

Мутировавший штамм уже распространился за границей, в частности в Нидерландах, Италии, Австралии и Дании. Чтобы остановить распространение патогена, более 20 государств ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством, а в самой Британии усилили карантин. Ограничения не отменят даже на Рождество.

Украина рекомендовала своим гражданам не посещать Лондон и юго-восточную Англию, но официально авиасообщение не закрывала. Сначала Минздрав Великобритании заявил, что распространение мутировавшего вируса вышло из-под контроля властей, но ВОЗ отрицает это.

Источник: NHS