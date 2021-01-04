Британія починає вакцинацію препаратом AstraZeneca

4 січня 2021 року Велика Британії розпочинає масову вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вакцина буде введена пацієнтам у невеликій кількості лікарень в Сполученому королівстві.

Спершу вакцину отримають два лікарняні фонди в Лондоні, по одному на півдні і півночі Англії, в Мідлендсі та Оксфорді.

Загалом препарат буде доступним в більше ніж 700 пунктах вакцинації.

У кінці грудня Британія першою у світі схвалила для використання вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її безпечною та ефективною.

А от у США вакцину від коронавірусу розробки AstraZeneca можуть схвалити у квітні 2021 року. Зараз вона перебуває на третьому етапі випробувань у штатах.

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Мутація вірусу

14 грудня МОЗ Британії заявило про новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що заразність нового штаму може бути на 70% вищою за свого попередника.

Мутований штам вже поширився за кордон, зокрема до Нідерландів, Італії, Австралії та Данії. Щоб зупинити поширення патогену, понад 20 держав обмежили авіасполучення зі Сполученим Королівством, а в самій Британії посилили карантин. Обмеження не скасують навіть на Різдво.

Україна рекомендувала своїм громадянам не відвідувати Лондон і південно-східну Англію, але офіційно авіасполучення не закривала. Спершу МОЗ Британії заявило, що поширення мутованого вірусу вийшло з-під контролю влади, але ВООЗ заперечує це.

Джерело: NHS