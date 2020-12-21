Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией. Соответствующее решение было принято на экстренном заседании Кабмина Украины.

— У нас есть визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев по обучению из-за границы домой на рождественские каникулы, — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Глава ведомства отметил, что Украина будет вести мониторинг ситуации с распространением мутировавшего вируса в Великобритании и в случае необходимости готова закрыть границу.

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Закрытие границ

Ряд стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса, который, по предварительным заявлениям, распространяется быстрее других.

Пока ученые не могут сказать, что новый вариант вируса является более смертоносным или разработанные в настоящее время вакцины против него будут неэффективны.

Инфекционисты обратили на него внимание, поскольку он передавался большому количеству людей. За время эпидемии ученые находили сотни мутаций вируса, но они, не влияли на его распространение.

Источник: Владислав Криклий