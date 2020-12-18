РФ планує розмістити в Криму ядерну зброю – Таран

Російська Федерація готується до широкого розміщення ядерної зброї в окупованому Криму.

Про це під час розмови з журналістами розповів міністр оборони України Андрій Таран.

– Підготовка РФ до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України та інших європейських країн, – заявив Андрій Таран.

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Він зауважив, що не менш загрозливою ситуація може бути і для Туреччини, оскільки країну з Кримом розділяє лише Чорне море.

Крім цього, в його акваторії РФ активно намагається перешкоджати навігації повітряних суден та судноплавства.

РФ збудують нову ТЕС у Криму

Про те, що РФ планує збудувати нову ТЕС в окупованому Криму, стало відомо на початку листопада.

Головною причиною стала нестача електроенергії для Чорноморського флоту Російської Федерації.

На будівництво теплоелектростанції може піти щонайменше шість років.