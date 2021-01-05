Израиль одобрил еще одну вакцину против Covid-19

Министерство здравоохранения Израиля одобрило к использованию вакцину против коронавируса американского производителя Moderna Inc.

Сейчас это уже третья страна, которая разрешила использование этого препарата для массовой вакцинации против Covid-19.

В официальном заявлении компании говорится, что Израиль заказал 6 млн доз вакцины, а первые поставки ожидаются уже в январе 2021 года.

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Ранее препарат компании Moderna уже позволили для массовой вакцинации в США и Канаде. Решение об одобрении рассматривают в ЕС, Сингапуре и Великобритании.

Сейчас Израиль быстрее всего в мире вакцинирует своих граждан от коронавируса.

Вакцинация в Израиле

В Израиле прекратят запись людей на вакцинацию от коронавируса. Власти опасаются, что препарата не хватит, чтобы сделать повторную прививку тем, кто его уже получил.

В планах Израиля — реализовать второй этап вакцинации, а затем начать первый для остального населения.