Ізраїль схвалив ще одну вакцину проти Covid-19

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило до використання вакцину проти коронавірусу американського виробника Moderna Inc.

Наразі це вже третя країна, яка дозволила використання цього препарату для масового щеплення проти Covid-19.

В офіційній заяві компанії йдеться про те, що Ізраїль замовив 6 млн доз вакцини, а перші постачання очікуються вже у січні 2021 року.

Читайте: ВООЗ схвалила першу вакцину від Covid-19

Раніше препарат компанії Moderna вже дозволили для масового вакцинування у США та Канаді. Рішення про схвалення розглядають в ЄС, Сінгапурі та Великій Британії.

Наразі Ізраїль найшвидше у світі вакцинує своїх громадян від коронавірусу.

Вакцинація в Ізраїлі

В Ізраїлі припинять запис людей на вакцинацію від коронавірусу. Влада побоюється, що препарату не вистачить, щоб зробити повторне щеплення тим, хто його вже отримав.

У планах Ізраїлю – реалізувати другий етап вакцинації, а потім розпочати перший для решти населення.