Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа не помешал Конгрессу США утвердить Джо Байдена победителем президентских выборов. События в Америке в мире называют историческими, шокирующими и позорными.

Что происходило в США в последние сутки и как это может повлиять на американскую политику — в материале Фактов ICTV.

События в Конгрессе и под его стенами

Конгресс CША собрался на заседание для утверждения результатов выборов президента. Речь шла не о бюллетенях американских граждан, а о голосах выборщиков.

Для Дональда Трампа это была последняя эфемерная юридическая зацепка, чтобы не допустить своего соперника Джо Байдена к инаугурации. Хотя, по мнению большинства экспертов, с юридической точки зрения, оспорить победу Байдена уже было невозможно. Коллегия выборщиков поддержала большинством Байдена.

Американские суды массово отвергали иски команды Трампа о фальсификации голосования. Он надеялся на возможный демарш вице-президента Майка Пенса, поскольку он председательствовал на заседании.

Трамп сказал: If Mike Pence does the right thing, we win the election (Если Майк Пенс сделает правильную вещь, то мы выиграли выборы).

Сам Пенс делал все по процедуре и вместе с лидером республиканского большинства в Сенате, республиканцем Митчем Макконелл, также призвал сенаторов поддержать результаты выборов и признать Байдена президентом.

Началась формальная процедура выступления представителей штатов — в алфавитном порядке они зачитывали результаты голосования выборщиков.

Как и ожидалось, сначала сенатор от Техаса Тед Круз выразил возражения по сертификации голосования в штате Аризона. Он один из немногих республиканских политиков, которые до последнего поддерживали Трампа и его борьбу якобы с фальсификациями выборов.

Заседание приостановили, и участники разошлись по палатам, чтобы обсудить возражения.

В это время перед Белым домом собрались тысячи сторонников Дональда Трампа. Митинг назывался “акция за спасение Америки”. Трамп выступил перед толпой, сказал — Мы никогда не сдадимся! В конце речи он призвал сторонников идти к Капитолию, поздравить сенаторов и конгрессменов. К силовым действиям Трамп не призывал.

Толпа прорвалась к Капиталию. Его защищала полиция именно Капитолия, а не Вашингтона. Из-за пандемии охраны было меньше. Правоохранители эвакуировали политиков — и демократов, и республиканцев. В стычках полиция застрелила четырех сторонников Трампа.

Сторонники Трампа захватили зал заседаний и кабинеты политиков.

Вице-президент Пенс осудил произошедшее и говорил о наказании виновных, сам он оставался в здании Конгресса.

Избранный президент Байден в телеобращении призвал людей уйти из Конгресса и назвал протесты восстанием.

Трамп в Twitter призвал людей разойтись, но своего поражения не признал. В Конгресс прибыла полиция и Нацгвардия. Сторонники Трампа разошлись.

Twitter заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов после того, как он снова обратился к протестующим со словами, что выборы сфальсифицированы. Также из соцсетей удалили выступление Трампа с призывом идти к Капитолию.

Последствия политики Трампа для США

Захват Капитолия на первый взгляд выглядит как кризис. В то же время и Республиканская, и Демократическая партия осудили насилие. Все соглашаются, что нынешние акции — это следствие политики Трампа, который ради попытки не допустить победу Байдена начал кампанию по подрыву веры в справедливый подсчет голосов.

Фактически Трамп своими заявлениями заставил своих сторонников не верить государственным органам. Прямого призыва к мятежу, конечно, не было. Но со времени голосования в ноябре Трамп говорил, что будет бороться за победу. Все доказательства, которые выдвигали его юридические команды, разбивались в судах.

Эксперты предполагали — Трамп до последнего пытался держать позицию и показывал себя бескомпромиссным лидером, который защищает голоса избирателей, чтобы вернуться в политику через 4 года — однако снова бросить вызов Байдену. Так же и часть республиканских политиков поддерживали эту уже нелогичную политическую кампанию.

Но для электората Трампа — малоимущих белых американцев из промышленных штатов — достаточного было только его слов. Они услышали лишь то, что хотели услышать. Трамп выпустил джина из бутылки, которого уже не мог контролировать.

Сейчас политическая система США должна показать свою эффективность. Две партии уже продемонстрировали, что будут работать вместе, чтобы преодолеть проблемы, и подтвердить — демократия в Америке работает, но главное — оставаться в рамках закона.