Штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа не завадив Конгресу США затвердити Джо Байдена переможцем президентських виборів. У світі події в Америці називають історичними, шокуючими та ганебними.

Що відбувалося у США за останню добу та як це може вплинути на американську політику – у матеріалі Фактів ICTV.

Події у Конгресі та під його стінами

Конгрес CША зібрався на засідання для затвердження результатів виборів президента. Йшлося не про бюлетені американських громадян, а про голоси виборників.

Для Дональда Трампа це була остання ефемерна юридична зачіпка, щоб не допустити свого суперника Джо Байдена до інавгурації. Хоча, на думку більшості експертів, з юридичної точки зору, оскаржити перемогу Байдена вже було неможливо. Колегія виборників підтримала більшістю Байдена.

Американські суди масово відкидали позови команди Трампа про фальсифікацію голосування. Він сподівався на можливий демарш віце-президента Майка Пенса, адже він головував на засіданні.

Трамп сказав: If Mike Pence does the right thing, we win the election (Якщо Майк Пенс зробить правильну річ, то ми виграли вибори).

Сам Пенс робив все за процедурою і разом з лідером республіканської більшості в Сенаті, республіканцем Мітчом МакКонеллом, також закликав сенаторів підтримати результати виборів і визнати Байдена президентом.

Розпочалася формальна процедура виступу представників від штатів – в алфавітному порядку вони зачитували результати голосування виборників.

Як і очікувалося, спочатку сенатор від Техасу Тед Круз висловив заперечення щодо сертифікації голосування в штаті Арізона. Він один із небагатьох республіканських політиків, які до останнього підтримували Трампа і його боротьбу нібито з фальсифікаціями виборів.

Засідання призупинили і учасники розійшлися по палатах, щоб обговорити заперечення.

У цей час перед Білим домом зібралися тисячі прихильників Дональда Трампа. Мітинг називався “акція за спасіння Америки”. Трамп виступив перед юрбою, сказав – Ми ніколи не здамося! Наприкінці промови він закликав прихильників йти до Капітолію, привітати сенаторів і конгресменів. До силових дій Трамп не закликав.

Натовп прорвався до Капіталію. Його захищала поліція саме Капітолію, а не Вашингтона. Через пандемію охорони було менше. Правоохоронці евакуювали політиків – і демократів, і республіканців. В сутичках поліція застрелила чотирьох прихильників Трампа.

Прихильники Трампа захопили залу засідань та кабінети політиків. Віце-президент Пенс засудив подію і говорив про покарання винних, сам він залишався у будівлі Конгресу.

Обраний президент Байден у телезверненні закликав людей піти з Конгресу і назвав протести повстанням.

Трамп у Twitter закликав людей розійтися, але своєї поразки не визнав. До Конгресу прибула поліція та Нацгвардія. Прихильники Трампа розійшлися.

Twitter заблокував аккаунт Трампа на 12 годин після того, як він знову звернувся до протестувальників зі словами, що вибори сфальсифіковані. Також з соцмереж видалили виступ Трампа з закликом йти до Капітолію.

Наслідки політики Трампа для США

Захоплення Капітолію на перший погляд виглядає як криза. Водночас і Республіканська, і Демократична партія засудили насильство. Всі погоджуються, що нинішні акції – це наслідок політики Трампа, який заради спроби не допустити перемогу Байдена, почав кампанію з підриву віри в справедливий підрахунок голосів.

Фактично Трамп своїми заявами спонукав своїх прихильників не вірити державним органам. Прямого заклику до заколоту, звісно, не було. Але з часу голосування у листопаді Трамп говорив, що боротиметься за перемогу. Всі докази, які висували його юридичні команди, розбивалися в судах.

Експерти припускали – Трамп до останнього намагався тримати позицію і показував себе безкомпромісним лідером, який боронить голоси виборців, щоб повернутися в політику через 4 роки – проте знову кинути виклик Байдену. Так само і частина республіканських політиків підтримували цю вже нелогічну політичну кампанію.

Але для електорату Трампа – незаможних білих американців з промислових штатів – достатнього було лише його слів. Вони почули лише те, що хотіли почути. Трамп випустив джина з пляшки, якого вже не міг контролювати.

Нині політична система США має показати свою ефективність. Дві партії вже продемонстрували, що працюватимуть разом, щоб подолати проблеми, і підтвердити – демократія в Америці працює, але головне – залишатися у рамках закону.