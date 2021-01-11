Папа Римский Франциск внес изменения в Кодекс канонического права римско-католической церкви, чтобы уравнять права женщин.

Таким образом, женщинам разрешили читать священные тексты, прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

В указе под названием Spiritus Domini (Дух Господень) Франциск рассказал, что принял решение после богословских размышлений. По его словам, многие епископы со всего мира заявили, что изменения необходимы для удовлетворения потребности времени.

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Понтифик своим указом оформил то, что уже происходило в течение многих лет. Практика привлечения женщин к исполнению функций министрантов (поставленных служителей), то есть рядовых мирян, прислуживающих священнику в ходе мессы, существовала в Римско-католической церкви и раньше.

Однако теперь консервативные епископы не смогут помешать женщинам в своей епархии выполнять данные функции.

Молитва Папы

25 декабря Папа Римский во время во время рождественского поздравления помолился за мир в Украине. В этом году традиционное приветствие Папа Римский Франциск провел в онлайн-формате.