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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Папа Римский во время рождественского поздравления помолился за мир на Донбассе

Глава Католической церкви Папа Римский помолился за мир в Украине. Он поздравил всех с Рождеством и пожелал прекращения огня в восточных регионах Украины и в Нагорном Карабахе.

Он подчеркнул, что содействие диалогу — это единственный путь к миру и примирению. Также Папа вспомнил о вакцине от Covid-19 и призвал гарантировать всем доступ к препарату и лечению.

В этом году традиционное приветствие Папа Римский Франциск провел в необычном формате. Из-за пандемии коронавируса площадь Святого Петра, где обычно собиралось много людей, сегодня была пустой.

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Позиция Ватикана по вакцинации

Накануне резиденция Папы Римского выразила свою позицию относительно вакцинации, ведь в препарате используются клетки, которые возникают в результате аборта.

Ватикан утверждает, что вакцинация является морально приемлемой и способствует “общему благу”.

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