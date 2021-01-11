Папа Римський Франциск вніс зміни до Кодексу канонічного права римсько-католицької церкви, щоб зрівняти права жінок

Таким чином, жінкам дозволили читати священні тексти, прислужувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння.

В указі під назвою Spiritus Domini (Дух Господній) Франциск розповів, що прийняв рішення після богословських роздумів. За його словами, багато єпископів з усього світу заявили, що зміни необхідні для задоволення “потреби часу”.

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Понтифік своїм указом оформив те, що вже відбувалося протягом багатьох років. Практика залучення жінок до виконання функцій міністрантів (поставлених служителів), тобто пересічних мирян, які прислужували священнику в ході меси, існувала в Римсько-католицької церкви і раніше.

Однак тепер консервативні єпископи не зможуть перешкодити жінкам у своїй єпархіях виконувати ці функції.

Молитва Папи

25 грудня Папа Римський під час під час різдвяного привітання помолився за мир в Україні. Цього року традиційне привітання Папа Римський Франциск провів в онлайн-форматі.