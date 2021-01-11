Следователи считают, что самолет Boeing 737-500, который потерпел крушение в Индонезии 9 января, разбился от удара воды. На его борту было 62 человека, среди которых 10 детей. Эксперты исключили возможность того, что самолет компании Sriwijaya Air мог разбиться в воздухе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Национального комитета по безопасности на транспорте Соэрджанто Тьяджоно.

Спасательный отряд обнаружил предполагаемое место трагедии. Самолет Boeing 737-500 и части авиалайнера нашли в Яванском море под водой на глубине 23 метров.

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Среди них также есть спасательные жилеты и обломки, на которых написан регистрационный номер.

Власти заявили, что собираются забрать на исследования черные ящики самолета Boeing 737-500.

Что известно о катастрофе

9 января в Индонезии разбился самолет Boeing 737-500. На его борту было 62 людей, среди которых 10 детей. По предполагаемым данным все пассажиры погибли.

Рейс вылетел из столицы Джакарты в город Понтианак. Через несколько минут после вылета самолет исчез с радаров и перестал отвечать диспетчерам.

Вскоре в водах Яванского моря обнаружили предполагаемое место катастрофы с обломками самолета и останками тел пассажиров. На место крушения отправили десять кораблей и около 40 водолазов, которые будут исследовать территорию.