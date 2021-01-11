Слідчі вважають, що літак Boeing 737-500, який зазнав аварії в Індонезії 9 січня, розбився від удару води. На борту авіалайнера було 62 людей, серед яких 10 дітей. Експерти виключили можливість того, що літак компанії Sriwijaya Air міг розбитися в повітрі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на голову Національного комітету з безпеки на транспорті Соєрджанто Тьяджоно.

Рятувальний загін виявив гіпотетичне місце трагедії. Літак Boeing 737-500 та частини авіалайнера знайшли в Яванському морі під водою на глибині 23 метрів.

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Серед них також є рятувальні жилети та уламки, на яких написаний реєстраційний номер.

Влада заявила, що збирається забрати на дослідження чорні ящики літака Boeing 737-500.

Що відомо про катастрофу

9 січня в Індонезії розбився літак Boeing 737-500. На його борту було 62 людей, серед яких 10 дітей. За попередніми даними всі пасажири загинули.

Рейс вилетів зі столиці Джакарти до міста Понтіанак. Через кілька хвилин після вильоту літак зник з радарів та перестав відповідати диспетчерам.

Незабаром у водах Яванського моря виявили гіпотетичне місце катастрофи з уламками літака та останками тіл пасажирів. На місце аварії відправили десять кораблів і близько 40 водолазів, які досліджуватимуть територію.