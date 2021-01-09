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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Индонезии разбился Boeing Sriwijaya Air с 56 пассажирами на борту

В Индонезии разбился Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. По предварительным данным, на борту находилось 56 пассажиров.

Самолет упал в воду вблизи Джакарты, найденные обломки и тела людей.

По данным сервиса Flightradar24, связь с Boeing было потеряно 7:40 по местному времени, он опустился на высоту более 10 тыс. м через 4 мин после вылета из Джакарты.

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