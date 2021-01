В Индонезии разбился Boeing Sriwijaya Air с 56 пассажирами на борту

В Индонезии разбился Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. По предварительным данным, на борту находилось 56 пассажиров.

Самолет упал в воду вблизи Джакарты, найденные обломки и тела людей.

По данным сервиса Flightradar24, связь с Boeing было потеряно 7:40 по местному времени, он опустился на высоту более 10 тыс. м через 4 мин после вылета из Джакарты.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

