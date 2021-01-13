$20 тис. штрафу за відео: у Єгипті суд скасував ув’язнення зіркам TikTok

У Єгипті суд скасував вироки до тюремного ув’язнення двом жінкам, яких засудили за розміщення непристойних відеороликів у TikTok в минулому році.

Мавада аль-Адхам і Ханін Хоссам були серед п’яти молодих жінок, засуджених до двох років тюремного ув’язнення і оштрафованих на суму майже $20 тис. за розміщення в мережі відеороликів.

Хоссаму виправдали за всіма пунктами звинувачення, проте суд залишив штрафи Адхамі і іншим обвинуваченим.

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У своєму відео Хоссама розповідала підписникам, що дівчата можуть заробляти гроші, працюючи з нею.

У травні минулого року Адхам опублікувала сатиричні ролики в TikTok і Instagram, де у неї було щонайменше двох мільйонів підписників.

Жінок звинуватили в розпалюванні розпусти і аморальності щодо контенту, який вони розміщували на платформі, хоча не завжди було ясно, які відео і фотографії викликають стурбованість влади.

Згідно з єгипетським законодавством, звинувачення в порушенні розпусти використовуються щодо низки правопорушень. Прокуратура часто визначає звинувачення як таке, що суперечить традиціям та моралі єгипетського суспільства.

Суд з TikTok у Великій Британії

12-річна мешканка Великої Британії хоче подати в суд на TikTok – сервіс для створення і перегляду коротких відео. Дівчинка стверджує, що додаток незаконно використовує дані малолітніх дітей.

Водночас час Tik-Tok заявляє, що застосовує жорстку політику і не дозволяє реєструватися користувачам до 13 років.