Австрия изменила условия въезда для иностранцев. Теперь, чтобы пересечь границу, гражданам необходимо будет предварительно заполнить специальную анкету. Онлайн-форма для заполнения доступна на сайте Цифрового ведомства Австрии.
О нововведении, которое начнет действовать с 15 января, сообщил дипломатический представитель Украины Александр Щерба. Он добавил, что сейчас самолеты из столицы Австрии в Киев курсируют четыре раза в неделю. Также рассматривается вариант возобновления рейсов из Вены в Одессу и Днепр.
Кто сейчас может полететь в Австрию
- граждане, которые посещают страну с целью лечения;
- те, у кого особые семейные обстоятельства (свадьба, смерть родственников и т.п.);
- украинцы, имеющие вид на жительство.
Япония закрыла границы для иностранцев
Япония ограничила въезд для иностранцев. Границы будут закрытыми минимум до конца января. Иностранцы, проживающие в стране, должны пройти двухнедельный карантин по прибытии из-за границы.
Источник: Александр Щерба