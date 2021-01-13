Австрия изменила условия въезда для иностранцев. Теперь, чтобы пересечь границу, гражданам необходимо будет предварительно заполнить специальную анкету. Онлайн-форма для заполнения доступна на сайте Цифрового ведомства Австрии.

О нововведении, которое начнет действовать с 15 января, сообщил дипломатический представитель Украины Александр Щерба. Он добавил, что сейчас самолеты из столицы Австрии в Киев курсируют четыре раза в неделю. Также рассматривается вариант возобновления рейсов из Вены в Одессу и Днепр.

Кто сейчас может полететь в Австрию

граждане, которые посещают страну с целью лечения;

те, у кого особые семейные обстоятельства (свадьба, смерть родственников и т.п.);

украинцы, имеющие вид на жительство.

Япония закрыла границы для иностранцев

Япония ограничила въезд для иностранцев. Границы будут закрытыми минимум до конца января. Иностранцы, проживающие в стране, должны пройти двухнедельный карантин по прибытии из-за границы.

Источник: Александр Щерба