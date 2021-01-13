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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Австрия изменила условия для въезда украинцев — новые правила

Австрия изменила условия въезда для иностранцев. Теперь, чтобы пересечь границу, гражданам необходимо будет предварительно заполнить специальную анкету. Онлайн-форма для заполнения доступна на сайте Цифрового ведомства Австрии.

О нововведении, которое начнет действовать с 15 января, сообщил дипломатический представитель Украины Александр Щерба. Он добавил, что сейчас самолеты из столицы Австрии в Киев курсируют четыре раза в неделю. Также рассматривается вариант возобновления рейсов из Вены в Одессу и Днепр.

Кто сейчас может полететь в Австрию

  • граждане, которые посещают страну с целью лечения;
  • те, у кого особые семейные обстоятельства (свадьба, смерть родственников и т.п.);
  • украинцы, имеющие вид на жительство.
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Япония закрыла границы для иностранцев

Япония ограничила въезд для иностранцев. Границы будут закрытыми минимум до конца января. Иностранцы, проживающие в стране, должны пройти двухнедельный карантин по прибытии из-за границы.

Источник: Александр Щерба

Фото: Depositphotos

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