Влада Німеччини змінила умови в’їзду для іноземних громадян, які прибувають з країн, де підвищений рівень зараження коронавірусу (понад 200 випадків на 100 тис. населення за тиждень).
Оновлені правила діятимуть від четверга 14 січня. Відповідно до них, пасажири повинні зробити тест на Covid-19 ще до прибуття. Результати тестування потрібно надати авіакомпанії не раніше як за два дні до вильоту. Також іноземці мають пройти 10 днів самоізоляції.
Зміна умов перетину кордону в Австрії
Австрія змінила умови в’їзду для іноземців. Громадяни, які вирушають до країни, мають заповнити спеціальну анкету на сайті Цифрового відомства Австрії.
Кому дозволено відвідувати Австрію, дивіться на Фактах ICTV.