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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Тест на Covid-19 перед вильотом: Німеччина змінила умови в’їзду для іноземців

Влада Німеччини змінила умови в’їзду для іноземних громадян, які прибувають з країн, де підвищений рівень зараження коронавірусу (понад 200 випадків на 100 тис. населення за тиждень).

Оновлені правила діятимуть від четверга 14 січня. Відповідно до них, пасажири повинні зробити тест на Covid-19 ще до прибуття. Результати тестування потрібно надати авіакомпанії не раніше як за два дні до вильоту. Також іноземці мають пройти 10 днів самоізоляції.

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Зміна умов перетину кордону в Австрії

Австрія змінила умови в’їзду для іноземців. Громадяни, які вирушають до країни, мають заповнити спеціальну анкету на сайті Цифрового відомства Австрії.

Кому дозволено відвідувати Австрію, дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Welle

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