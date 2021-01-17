В Австрии продолжили общенациональный карантин до 7 февраля в связи с распространением коронавируса.

Об этом е заявил канцлера Курц во время пресс-конференции. Он отметил, что правительству пришлось действовать с учетом распространения новых вирусных мутаций, которые сделали Covid-19 более распространенным.

В правительстве отмечают, что люди по возможности должны работать из дома, а если работают в офисе — социальная дистанция увеличена с 1 метра до 2 метров. С 25 января респираторы FFP2 будут обязательны в магазинах и в общественном транспорте.

С 8 февраля возобновят свою работу тренажерные залы, розничная торговля, музеи и подобные заведения, но в рамках строгих правил — соблюдение социальной дистанции и наличие маски.

Отели, рестораны и другие развлекательные заведения до конца февраля будут закрыты, однако возможность их открытия может быть рассмотрена в середине месяца по результатам числа новых случаев коронавируса в стране.

Австрия ввела карантин еще с 17 ноября. Но 7 декабря власти постепенно начала смягчать карантин.

Однако с распространением новых штаммов коронавируса власть снова усиливает карантин, что вызвало возмущение в обществе. Около 10 000 человек собрались в Вене 16 января на знак протеста против коронавирусных ограничений и призвали правительство уйти в отставку.