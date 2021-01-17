В Австрії продовжили загальнонаціональний карантин до 7 лютого у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це е заявив канцлера Себастьян Курц під час прес-конференції. Він зазначив, що уряду довелося діяти з урахуванням поширення нових вірусних мутацій, які зробили Covid-19 більш поширеним.

Водночас в уряді наголошують, що люди за можливості повинні працювати з дому, а якщо працюють в офісі – соціальна дистанція збільшена з 1 метра до 2 метрів. З 25 січня респіратори FFP2 будуть обов’язкові в магазинах і в громадському транспорті.

З 8 лютого відновлять свою роботу тренажерні зали, роздрібна торгівля, музеї та подібні заклади, але в рамках суворих правил – дотримання соціальної дистанції та наявність маски.

Готелі, ресторани та інші розважальні заклади до кінця лютого будуть закриті, проте можливість їх відкриття може бути розглянута в середині місяця за результатами числа нових випадків коронавірусу в країні.

Австрія запровадила карантин ще з 17 листопада. Але 7 грудня влада поступово почала пом’якшувати карантинні обмеження.

Проте з поширенням нових штамів коронавірусу влада знову посилює карантин, що викликало обурення в суспільстві. Близько 10 тисяч людей зібралися у Відні 16 січня на знак протесту проти коронавірусних обмежень і закликали уряд піти у відставку.