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Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

Суд по делу Навального перенесли на 18 января

Суд по делу российского оппозиционера Алексея Навального перенесли на 12.30 18 января. 17 января общественный деятель прилетел в Россию, после чего его задержали.

Об этом пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала на своей странице в Twitter.

Задержанный находится в одном из отделений полиции города Химки в Московской области.

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Адвокатов Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева пропустили внутрь УВД, но к Алексею их все равно не пускают.

Почему Навального задержали?

С 29 декабря Навальный находится в федеральном розыске России по делу Ив Роше.

Он получил 3,6 года условно и 5 лет испытательного срока, который должен был закончиться в 2019 году, но впоследствии его продлили до 2020 года. Алексея Навального не зарегистрировали на президентские выборы в РФ в 2018 году из-за этой судимости.

Фото: Dreamstime

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