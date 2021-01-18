Суд у справі Навального перенесли на 18 січня

Суд у справі російського опозиціонера Олексія Навального перенесли на 12.30 18 січня. 17 січня громадський діяч прилетів до Росії, після чого його затримали.

Про це прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш написала на своїй сторінці в Twitter.

Затриманий перебуває в одному з відділень поліції міста Хімки в Московській області.

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Адвокатів Навального Ольгу Михайлову та Вадима Кобзєва пропустили всередину УВС, але до Олексія їх все одно не пускають.

Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС. 12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Чому Навального затримали?

З 29 грудня Навальний перебуває у федеральному розшуку Росії через справу Ів Роше. Навальний отримав 3,6 роки умовно та 5 років випробувального терміну, який мав закінчитися у 2019 році, але згодом його продовжили до 2020 року. Олексія Навального не зареєстрували на президентські вибори у РФ у 2018 році через цю судимість.