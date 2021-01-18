Суд у справі Навального перенесли на 18 січня

Суд у справі російського опозиціонера Олексія Навального перенесли на 12.30 18 січня. 17 січня громадський діяч прилетів до Росії, після чого його затримали.
Про це прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш написала на своїй сторінці в Twitter.
Затриманий перебуває в одному з відділень поліції міста Хімки в Московській області.
Адвокатів Навального Ольгу Михайлову та Вадима Кобзєва пропустили всередину УВС, але до Олексія їх все одно не пускають.
Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС.
12.30, Химки, проспект Мира 23А, в здании 2 ОП УМВД
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
Вот это да!!! pic.twitter.com/6RFNTdWLak
— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021
Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021
Чому Навального затримали?
З 29 грудня Навальний перебуває у федеральному розшуку Росії через справу Ів Роше. Навальний отримав 3,6 роки умовно та 5 років випробувального терміну, який мав закінчитися у 2019 році, але згодом його продовжили до 2020 року. Олексія Навального не зареєстрували на президентські вибори у РФ у 2018 році через цю судимість.