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Факты / Мир / Росія
Софія Телішевська |

Адвоката не пустили: где находится Навальный

Задержанный по возвращению из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный находится в одном из отделений полиции города Химки, что в Московской области.

Адвоката к нему пустят около 9 утра, 18 января.

Руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков призвал сторонников устроить дежурство под участком, “чтобы быть уверенными, что его отвезут куда-то еще ночью.

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Возвращение Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января 2021 года вернулся в Россию, где его задержали прямо на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

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Почему его задержали?

С 29 декабря Навальный находится в федеральном розыске России по делу Ив Роше. Это дело, где судили брата Алексея, обвиняя его в якобы хищении и легализации денег французской фирмы.

Тогда он получил 3,6 года условно, а брата Олега посадили. Кроме того, Навальный получил 5 лет испытательного срока, который должен был закончиться в конце 2019 года. Однако в 2017 году его продлили еще на год.

Через эту судимость Алексея Навального не зарегистрировали на президентские выборы в России в 2018 году.

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