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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Трамп записал прощальное видеообращение из Белого дома

Дональд Трамп записал видеообращение из Белого дома перед уходом с должности президента США. Еще не известно, когда его можно будет посмотреть.

В прощальном видео Дональд Трамп рассказал о главных достижениях за четыре года правления страной.

По его словам, по этим ключевым факторам граждане США запомнят его администрацию.

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Предварительно, запись распространят 19 января, однако точное время не сообщается.

Инаугурация Джо Байдена

20 января 2021 года (19.00 по киевскому времени) состоится инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

Из-за штурма Капитолия 6 января и пандемии коронавируса торжество пройдет не так, как в прошлые годы. Накануне инаугурации проведут церемонию почтения памяти жертв эпидемии Covid-19.

Во время самой инаугурации новоизбранный президент США составит присягу в Капитолии и произнесет торжественную речь.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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