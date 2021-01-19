Дональд Трамп записал видеообращение из Белого дома перед уходом с должности президента США. Еще не известно, когда его можно будет посмотреть.

В прощальном видео Дональд Трамп рассказал о главных достижениях за четыре года правления страной.

По его словам, по этим ключевым факторам граждане США запомнят его администрацию.

Предварительно, запись распространят 19 января, однако точное время не сообщается.

Инаугурация Джо Байдена

20 января 2021 года (19.00 по киевскому времени) состоится инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

Из-за штурма Капитолия 6 января и пандемии коронавируса торжество пройдет не так, как в прошлые годы. Накануне инаугурации проведут церемонию почтения памяти жертв эпидемии Covid-19.

Во время самой инаугурации новоизбранный президент США составит присягу в Капитолии и произнесет торжественную речь.