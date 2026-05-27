В Вооруженных Силах Украины опровергли информацию о якобы захвате российскими войсками села Гранов Дергачевской общины Харьковской области.

Об этом сообщил 14 армейский корпус ВСУ.

Гранов под контролем ВСУ

— Враг продолжает вялые попытки информационных акций, распространяя очередную порцию лжи. Сообщения российских ресурсов о якобы захвате села Гранов Дергачевской общины Харьковской области военнослужащими ВС РФ и “уничтожении” подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что надежно удерживают определенные рубежи обороны, эффективно сдерживают наступательные действия противника и наносят ему существенные потери в живой силе и технике.

В 14 армейском корпусе также отметили, что заявления оккупационных пабликов об “обстрелах собственных подразделений”, “успешных штурмах” и “ближних боях” являются вымышленными элементами информационной кампании.

По словам военных, такая кампания направлена на сокрытие собственных провалов, деморализацию украинского общества и создание очередной “победы в кредит”.

— Село Гранов находится под контролем Вооруженных Сил Украины, — подчеркивается в сообщении.

Украинцев призвали доверять только официальным источникам информации, а также не потреблять и не распространять вражеские фейки.

Напомним, накануне 14 армейский корпус ВСУ информировал, что информация о якобы захвате села Рясное в Сумской области также не соответствует действительности.

