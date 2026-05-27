Комендантский час на Закарпатье: почему регион стал исключением
Закарпатская область расположена на крайнем западе Украины и граничит с четырьмя странами Европейского Союза — Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Благодаря своему пограничному расположению и относительной удаленности от зоны боевых действий, регион после начала полномасштабного вторжения стал одним из ключевых направлений для релокации украинского бизнеса.
Сюда переместились десятки предприятий из восточных, северных и южных областей страны, искавших более безопасные условия для продолжения работы.
Комендантского часа на Закарпатье нет. Закарпатская область, в том числе и Ужгород, остается единственным регионом Украины, где с начала полномасштабного вторжения не вводили комендантский час.
В Закарпатской областной военной администрации объясняют, что такое решение было принято с учетом ситуации безопасности и экономических потребностей региона.
Почему на Закарпатье нет комендантского часа
Почему нет комендантского часа на Закарпатье, рассказал заместитель председателя Закарпатской ОВА Василий Иванчо в интервью изданию Varosh.
Он отметил, что отсутствие комендантского часа было сознательным управленческим шагом, связанным с необходимостью поддержать релокацию бизнеса и сохранить инвестиционную привлекательность области.
По его словам, после начала полномасштабной войны в 2022 году предприятия из разных регионов Украины начали искать возможности для перенесения производств в более безопасные уголки страны. Чаще всего речь шла о компаниях с востока, севера и юга страны.
В этот период Закарпатская область стала одним из ключевых направлений для перемещения бизнеса. По словам Иванчо, у региона были очевидные преимущества — прежде всего географическое расположение, в частности наибольшая удаленность от зоны боевых действий и близость к границам Европейского Союза.
– То, что Закарпатье оставалось единственным регионом без комендантского часа, было очень важным фактором для инвесторов. Возможно, сегодня это уже не выглядит столь критическим, но тогда это имело решающее значение – особенно для тех, кто рассматривал вариант выезда из Украины, — заметил замглавы Закарпатской ОВД.
Почему в Ужгороде нет комендантского часа и кто вводит ограничения
Режим военного положения в Украине регулируется Законом Украины “О правовом режиме военного положения, который предоставляет органам власти право вводить дополнительные ограничения в целях безопасности населения”.
В то же время, конкретные решения по комендантскому часу принимаются на уровне военных администраций с учетом ситуации в каждом регионе.
В случае Закарпатской области акцент был сделан на балансе между требованиями безопасности и экономической устойчивостью региона, в частности с учетом процессов релокации бизнеса.