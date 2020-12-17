16 декабря испанская полиция с Европолом провела масштабную операцию и задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег, связанных с российскими организованными преступными группировками.

Среди задержанных есть восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании.

Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.

— Обезвреженная сеть планировала взять под контроль ключевые сектора экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров, — сообщили в полиции.

В ходе обысков изъяли €300 тыс. наличных, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой. Среди преступлений, к которым имеет отношение сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.

Полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

Сеть педофилов в Германии

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Германия) подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью раскрыло масштабную сеть педофилов.

Полиция установила, что около 30 тыс. человек обменивались контентом, на котором изображены фиктивные или реальные акты насилия над детьми.

Источник: Полиция Испании