В Італії провели операцію проти мафії – 49 арештів та затримання мера

В Італії поліції провела 49 арештів у рамках мафіозного клану Ндрангета. Осередком мафії вважається південний регіон Калабрія.
Арешти пройшли у десятку італійських міст. Затриманих осіб вважають причетними до низки злочинів, зокрема, наркоторгівлі, незаконного володіння зброєю, вимаганні, замахах на вбивство та навіть підкупі виборців.
Крім того, серед затриманих і мер Розарно, міста у Калабрії, Джузеппе Іда. Нині він перебуває під домашнім арештом. Правоохоронці вважають, що його обрали у 2016 році за підтримки місцевого клану Пізано.
У Борисполі затримали наркокур’єра
Прикордонники у співпраці з СБУ затримали в аеропорту Бориспіль 21-річного пасажира, який прилетів в Україну з Латинської Америки через одну з країн ЄС.
У його багажі знайшли 500 г кокаїну. Наркотики кур’єр ретельно замаскував у банці з-під томатної пасти, обмотаній поліетиленом та скотчем.