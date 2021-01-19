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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

В Італії провели операцію проти мафії – 49 арештів та затримання мера

В Італії поліції провела 49 арештів у рамках мафіозного клану Ндрангета. Осередком мафії вважається південний регіон Калабрія.

Арешти пройшли у десятку італійських міст. Затриманих осіб вважають причетними до низки злочинів, зокрема, наркоторгівлі, незаконного володіння зброєю, вимаганні, замахах на вбивство та навіть підкупі виборців.

Крім того, серед затриманих і мер Розарно, міста у Калабрії, Джузеппе Іда. Нині він перебуває під домашнім арештом. Правоохоронці вважають, що його обрали у 2016 році за підтримки місцевого клану Пізано.

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У Борисполі затримали наркокур’єра

Прикордонники у співпраці з СБУ затримали в аеропорту Бориспіль 21-річного пасажира, який прилетів в Україну з Латинської Америки через одну з країн ЄС.

У його багажі знайшли 500 г кокаїну. Наркотики кур’єр ретельно замаскував у банці з-під томатної пасти, обмотаній поліетиленом та скотчем.

Фото: Depositphotos

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