PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Китай ввел санкции против представителей администрации Трампа, в частности Помпео

Власти Китая объявили санкции против представителей администрации 45-го президента США Дональда Трампа. В списке в частности фигурирует Майк Помпео — бывший государственный секретарь и вице-президент.

Санкции ввели против 28 политических деятелей, отныне им и их родственникам запрещен въезд. Кроме того, ограничения будут действовать по сотрудничеству Китая с компаниями, которые имеют отношение к этим лицам.

КНДР обвиняют американских политиков в нарушении суверенитета страны, вмешательстве во внутренние дела и оскорблении китайского народа.

Читайте
В Китае за пять дней построили больницу для больных Covid-19

Санкции США против украинцев

В январе США объявили санкции против украинских компаний и физических лиц. В США утверждают, что они вмешивались в выборы президента США, а также сотрудничали с Россией.

Список лиц и организаций, против которых ввели санкции, смотрите на Фактах ICTV. На событие отреагировал Офис президента Украины — виновных обещали наказать.

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка