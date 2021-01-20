Китай ввел санкции против представителей администрации Трампа, в частности Помпео

Власти Китая объявили санкции против представителей администрации 45-го президента США Дональда Трампа. В списке в частности фигурирует Майк Помпео — бывший государственный секретарь и вице-президент.

Санкции ввели против 28 политических деятелей, отныне им и их родственникам запрещен въезд. Кроме того, ограничения будут действовать по сотрудничеству Китая с компаниями, которые имеют отношение к этим лицам.

КНДР обвиняют американских политиков в нарушении суверенитета страны, вмешательстве во внутренние дела и оскорблении китайского народа.

Санкции США против украинцев

В январе США объявили санкции против украинских компаний и физических лиц. В США утверждают, что они вмешивались в выборы президента США, а также сотрудничали с Россией.

Список лиц и организаций, против которых ввели санкции, смотрите на Фактах ICTV. На событие отреагировал Офис президента Украины — виновных обещали наказать.