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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Китае за пять дней построили больницу для больных Covid-19

На востоке Китая за пять дней построили больницу для больных коронавирусом. Медицинское учреждение насчитывает 1,5 тыс. палат для пациентов, размер каждой из них 18 м кв.

Строительство прошло в городе Наньгун провинции Хэбэй, где недавно зафиксировали большое количество инфицированных. В каждой комнате есть беспроводной интернет, кровать, собственный санузел и обогреватель.

Всего в городе планируют построить еще шесть подобных заведений для больных Covid-19.

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Эксперты ВОЗ прибыли в Китай

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения прибыли в Китай, чтобы провести исследования происхождения коронавируса.

Эксперты проведут в стране четыре-пять месяцев. Также они хотят попробовать воссоздать картину того, как началась пандемия. Подробнее о миссии ВОЗ в Китае читайте на Фактах ICTV.

Источник: Xinhua

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