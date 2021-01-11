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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

США ввели санкции против некоторых организаций и граждан Украины (СПИСОК)

Минфин США 11 января объявил о введении санкций против ряда информационных ресурсов и граждан Украины из-за вероятного вмешательства в американские выборы 2020.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

Так, в санкционном списке США оказались семь физических лиц и четыре украинских медиа. Все фигуранты, объясняется в сообщении, связаны с РФ.

— Российская кампания по дезинформации, направленная против американских граждан — это угроза нашей демократии. США продолжат агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и избирательного процесса, — говорится в заявлении.

Список граждан:

  • Александр Дубинский — народный депутат IX созыва.
  • Дмитрий Ковальчук — партнер Андрея Деркача.
  • Константин Кулик — экс-прокурор.
  • Александр Онищенко — бывший народный депутат.
  • Антон Симоненко — партнер Андрея Деркача.
  • Андрей Телиженко бывший украинский дипломат.
  • Петр Журавель — партнер Андрея Деркача.

Список медиа:

  • Онли Ньюз;
  • Nabu Leaks;
  • Era-Media TOV;
  • Skeptik TOV.

— Вся собственность этих людей, подпадающая под юрисдикцию США, заблокирована, а лицам из США, как правило, запрещено совершать с ними операции. Дополнительно также блокируются любые организации, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам, — говорится в заявлении.

И граждане, и СМИ, попавшие в список санкций, так или иначе связаны с Андреем Деркачем. Он оказался под санкциями США еще в сентябре 2020 года.

Источник: US Department of the Treasury

Фото: Depositphotos

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