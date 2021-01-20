Действующего президента США Дональда Трампа отговорили от идеи помиловать себя, членов своей семьи и представителей республиканской партии.

По данным CNN, Трамп якобы планировал в последние дни своего президентства объявить о своем досрочном помиловании.

Дело касается протестов в США, захвата Капитолия и процедуры импичмента, которую запустил Конгресс США.

Юристконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне призвал его не делать этого, поскольку это может рассматриваться как косвенное подтверждение его вины.

Также, по мнению его юристов, не стоит заявлять о досрочном помиловании конгрессменов-республиканцев, которые 6 января 2021 года участвовали в протестах и штурме Капитолия.

Протесты в США и импичмент Трампу

В январе в Вашингтоне прошли акции в поддержку республиканца Дональда Трампа. Митинги закончились штурмом Капитолия и кровопролитием.

В связи с этим в стране запустили процедуру импичмента Трампу. Кроме того, его аккаунты в соцсетях заблокировали.

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