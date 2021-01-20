PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Трамп хотел помиловать себя, его отговорили — СМИ

Действующего президента США Дональда Трампа отговорили от идеи помиловать себя, членов своей семьи и представителей республиканской партии.

По данным CNN, Трамп якобы планировал в последние дни своего президентства объявить о своем досрочном помиловании.

Дело касается протестов в США, захвата Капитолия и процедуры импичмента, которую запустил Конгресс США.

Юристконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне призвал его не делать этого, поскольку это может рассматриваться как косвенное подтверждение его вины.

Также, по мнению его юристов, не стоит заявлять о досрочном помиловании конгрессменов-республиканцев, которые 6 января 2021 года участвовали в протестах и штурме Капитолия.

Читайте
Стив Бэннон, рэперы и еще 70 человек: кому Трамп объявил амнистию

Протесты в США и импичмент Трампу

В январе в Вашингтоне прошли акции в поддержку республиканца Дональда Трампа. Митинги закончились штурмом Капитолия и кровопролитием.

В связи с этим в стране запустили процедуру импичмента Трампу. Кроме того, его аккаунты в соцсетях заблокировали.

Подробнее об импичменте Трампу читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх