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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Рассмотрение импичмента Трампу предлагают перенести на февраль

Республиканская партия в Сенате просит демократов отложить начало процесса импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу до середины февраля.

Рассмотрение импичмента Трампу предлагают перенести на февраль

Свою просьбу они обосновывают тем, что Трампу нужно предоставить время для подготовки линии защиты.

В то же время демократ Дик Дурбин заявил, что до сих пор непонятно, будет проводить Сенат полномасштабный судебный процесс с доказательствами или импичмент бывшего президента пройдет в ускоренном порядке, как это было в случае с голосованием в Палате представителей.

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Между тем некоторые представители Демократической партии Сената поддержали просьбу республиканцев. Они объяснили, что отсрочка процесса позволила бы решить неотложные вопросы и провести голосование за назначение членов кабинета Байдена.

Импичмент Трампу

13 января Палата представителей США проголосовала за второй по счету импичмент бывшему президенту Дональду Трампу.

Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января толпа его сторонников ворвалась в здание Конгресса, где тогда утверждали победу Джо Байдена.

Теперь свое решение должны вынести сенаторы, после чего дело превратится в судебный процесс. Для импичмента президента необходимо 2/3 голосов сенаторов.

Источник: Голос Америки

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