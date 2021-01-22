Рассмотрение импичмента Трампу предлагают перенести на февраль

Республиканская партия в Сенате просит демократов отложить начало процесса импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу до середины февраля.

Свою просьбу они обосновывают тем, что Трампу нужно предоставить время для подготовки линии защиты.

В то же время демократ Дик Дурбин заявил, что до сих пор непонятно, будет проводить Сенат полномасштабный судебный процесс с доказательствами или импичмент бывшего президента пройдет в ускоренном порядке, как это было в случае с голосованием в Палате представителей.

Между тем некоторые представители Демократической партии Сената поддержали просьбу республиканцев. Они объяснили, что отсрочка процесса позволила бы решить неотложные вопросы и провести голосование за назначение членов кабинета Байдена.

Импичмент Трампу

13 января Палата представителей США проголосовала за второй по счету импичмент бывшему президенту Дональду Трампу.

Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января толпа его сторонников ворвалась в здание Конгресса, где тогда утверждали победу Джо Байдена.

Теперь свое решение должны вынести сенаторы, после чего дело превратится в судебный процесс. Для импичмента президента необходимо 2/3 голосов сенаторов.