PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Марія Степанюк |

Президент Португалии Ребелу ди Соуза переизбран на второй срок

Действующий президент Португалии Марселу Робелу ди Соуза лидирует с большим отрывом на президентских выборах своей страны после подсчета 99,91% голосов.

Марселу Ребелу де Соуза

По информации, размещенной на сайте МВД Португалии, 72-летний глава Португалии имеет поддержку в 60,70% голосов, тогда как его ближайший конкурент, экс-депутат от Социалистической партии Ана Гомеш — 12,97%.

В тройку лидеров по итогам голосования попал также лидер национал-популистской партии Chega Андре Вентура — 11,9%.

Всего на пост президента Португалии претендует семь кандидатов, но по результатам подсчета голосов четверо из них не набирает даже 5%.

Явка на президентские выборы в Португалии составила 39,49%.

результати президентських виборів у Португалії

Марселу Ребелу ди Соуза впервые был избран президентом Португалии на пятилетний срок в 2016 году.

В Португалии нельзя занимать пост президента более двух сроков подряд, но общего ограничения по количеству президентских сроков нет.

Читайте
Зеленский обсудил с президентом Португалии убийство Гоменюка и вакцину от Covid-19

Сейчас Португалия находится под жесткими карантинными ограничениями, поскольку в стране ежедневно фиксируется все больше летальных случаев из-за пандемии Covid-19.

Перед выборами Ребелу де Соуза призвал избирателей поддержать его, чтобы избежать второго тура выборов (что будет означать повторное количество социальных контактов). Ведь если ни один из кандидатов не набирает более 50% поддержки голосов, то страну ждет второй тур выборов.

Источник: Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка