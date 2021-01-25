Действующий президент Португалии Марселу Робелу ди Соуза лидирует с большим отрывом на президентских выборах своей страны после подсчета 99,91% голосов.

По информации, размещенной на сайте МВД Португалии, 72-летний глава Португалии имеет поддержку в 60,70% голосов, тогда как его ближайший конкурент, экс-депутат от Социалистической партии Ана Гомеш — 12,97%.

В тройку лидеров по итогам голосования попал также лидер национал-популистской партии Chega Андре Вентура — 11,9%.

Всего на пост президента Португалии претендует семь кандидатов, но по результатам подсчета голосов четверо из них не набирает даже 5%.

Явка на президентские выборы в Португалии составила 39,49%.

Марселу Ребелу ди Соуза впервые был избран президентом Португалии на пятилетний срок в 2016 году.

В Португалии нельзя занимать пост президента более двух сроков подряд, но общего ограничения по количеству президентских сроков нет.

Сейчас Португалия находится под жесткими карантинными ограничениями, поскольку в стране ежедневно фиксируется все больше летальных случаев из-за пандемии Covid-19.

Перед выборами Ребелу де Соуза призвал избирателей поддержать его, чтобы избежать второго тура выборов (что будет означать повторное количество социальных контактов). Ведь если ни один из кандидатов не набирает более 50% поддержки голосов, то страну ждет второй тур выборов.

Источник: Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna