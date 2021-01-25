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Марія Степанюк |

Президента Португалії Ребелу ді Соузу переобрали на другий термін

Чинний президент Португалії Марселу Робелу ді Соуза лідирує з великим відривом на президентських виборах своєї країни після підрахунку 99,91% голосів.

Марселу Ребелу де Соуза

За інформацією, яка розміщена на сайті МВС Португалії, 72-річний очільник Португалії має підтримку у 60,70% голосів, тоді як його найближчий конкурент, екс-депутат від Соціалістичної партії Ана Гомеш – 12,97%.

До трійки лідерів за підсумками голосування потрапив також лідер націонал-популістської партії Chega Андре Вентура – 11,9%.

Всього на посаду президента Португалії претендує сім кандидатів, але за результатами підрахунку голосів четверо з них не набирає навіть 5%.

Явка на президентські вибори у Португалії склала 39,49%.

результати президентських виборів у Португалії

Марселу Ребелу ді Соуза вперше був обраний президентом Португалії на п’ятирічний термін у 2016 році.

У Португалії не можна обіймати пост президента більше двох термінів поспіль, але загального обмеження щодо кількості президентських термінів немає.

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Наразі Португалія перебуває під жорсткими карантинними обмеженнями, оскільки у країні щодня фіксується все більше летальних випадків через пандемію Covid-19.

Перед виборами Ребелу де Соуза закликав виборців підтримати його, щоб уникнути другого туру виборів (що означатиме повторну кількість соціальних контактів). Аджеякщо один із кандидатів не набирає понад 50% підтримки голосів, то на країну чекав би другий тур виборів.

Джерело: Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna

Фото: Depositphotos

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