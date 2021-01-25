Науковці з Великої Британії встановили, що темпи танення льодовиків на Землі зросли з 0,8 трлн тонн до 1,3 трлн тонн на рік за останні 30 років.

Результати дослідження засвідчили, що планета втратила 28 трлн тонн льоду з 1994-го до 2017 року, що еквівалентно льоду завтовшки 100 метрів, що покриває всю Велику Британію.

Тобто темпи зникнення льоду за 23 останні роки зросли на 65%. Головна причина – різке зростання втрат полярних крижаних покривів у Антарктиді та Гренландії.

Професор Томас Слейтер з Університету Лідса зазначив, що кожен регіон, який був вивчений, втратив лід, але найбільше прискорилися втрати льодових покривів у Антарктиці та Гренландії.

Танення льоду на всій земній кулі підвищує рівень моря, збільшує ризик затоплення прибережних територій та загрожує знищенням природних середовищ існування дикої природи.

Саме збільшення втрат льоду спричинене потеплінням атмосфери та океанів, які з 1980 року за десятиліття нагрівались на 0,26°C та 0,12°C відповідно.

Глобальні катастрофи

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттерріш заявив, що це століття може бути останнім для всього людства через глобальне потепління.

Він додав, що від кліматичної кризи не застрахована жодна країна. Найбільше від змін клімату страждають бідні та вразливі верстви населення, які в останню чергу мають причетність до виникнення цих проблем.

Джерело: SciTechDaily